Francesco Facchinetti | Non ho talento e non sono un artista Ma la perseveranza mi ha aiutato
Francesco Facchinetti ha condiviso con Ciao Maschio alcuni dettagli sulla sua infanzia e sulla sua idea di talento. Ha affermato di non possedere doti artistiche o particolari capacità naturali, ma ha sottolineato che la perseveranza gli ha permesso di arrivare dove si trova oggi. La conversazione si è concentrata sul suo percorso personale, senza che vengano fatti riferimenti a successi specifici o a eventuali riconoscimenti ufficiali.
Francesco Facchinetti parla a Ciao Maschio della sua infanzia, della sua concezione di talento che ritiene di non avere. Infine parla della sua famiglia e di come lo abbia cambiato diventare padre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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