Il Comune ha deciso di interrompere l’accordo con TIM per la sostituzione di 468 cabine telefoniche obsolete. Ora sarà necessario bandire una gara d’appalto per procedere con il progetto. Le cabine, ormai vandalizzate e in stato di abbandono, sono state utilizzate anche come punti per affissioni abusive di manifesti.

MIlano, 26 luglio 20’26 – Il progetto è (o era?) ambizioso e pure necessario, visto che ormai quei parallelepipedi di plastica e metallo sparsi per la città sono ruderi vandalizzati e in abbandono, che nella migliore delle ipotesi si sono trasformati in muri per affissioni abusive di manifesti. T uttavia, per i giudici il piano concordato da Comune e Tim (con il coinvolgimento successivo di Urban Vision per la pubblicità) per rimpiazzare 468 cabine telefoniche inutilizzate da anni con altrettante “stazioni intelligenti in modalità touch screen” ha violato la concorrenza, non prevedendo una competizione aperta anche alle altre agenzie di marketing e comunicazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stop all’accordo Comune-Tim per sostituire 468 vecchie cabine telefoniche: servirà una gara d’appalto

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