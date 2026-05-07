Nuova piazza dello Zen pubblicata dal Comune la gara d' appalto | Passo avanti per la riqualificazione del quartiere

Il Comune di Palermo ha pubblicato la gara d'appalto per i lavori di riqualificazione della nuova piazza dello Zen, situata accanto alla parrocchia di San Filippo Neri e intitolata a Primo Carnera. La procedura di aggiudicazione è disponibile sul portale degli appalti pubblici. La progettazione riguarda la sistemazione dell’area, con l’obiettivo di valorizzare lo spazio pubblico nel quartiere. I dettagli sulla gara sono accessibili alle imprese interessate.

E' stata pubblicata sul portale appalti del Comune di Palermo la gara per l’aggiudicazione dei lavori della nuova piazza dello Zen, nello spazio adiacente alla parrocchia di San Filippo Neri, intitolato a Primo Carnera. L'intervento, progettato dall'assessorato comunale alle Opere pubbliche.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Straborgo 2026, la festa del quartiere dal 29 maggio all'1 giugno: gli Zen Circus prima band sul palco di piazza Mazzini Campus universitario. Ecco bar e punto di ristoro. Pubblicata la gara d’appaltoUn nuovo bar e punto di ristoro per gli studenti del campus universitario spezzino: è questo lo scopo del bando di gara per la ristrutturazione... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Uno dei pochi posti in Italia dove non c’era una piazza; Zen, gara per la piazza: bando da quattro milioni; Il libro dei sogni del 2026, cosa c'è nel piano triennale delle opere pubbliche; Tram da Notarbartolo a Giachery e da via Libertà allo stadio: I lavori partiranno nel 2027. Zen, pubblicata la gara per la nuova piazza accanto a San Filippo NeriPALERMO – È stata pubblicata sul portale appalti del Comune di Palermo la gara per l’aggiudicazione dei lavori della nuova piazza dello Zen, nell’area adiacente alla parrocchia di San Filippo Neri, ne ... livesicilia.it Uno dei pochi posti in Italia dove non c’era una piazzaIl comune di Palermo ha approvato il bando per costruire una piazza allo Zen, un quartiere della periferia isolato dal resto della città e negli anni diventato simbolo di degrado. Sarà la prima piazza ... ilpost.it . Approvata la nuova arena spettacoli da 2.000 posti in Piazza Paolo Serra: ecco come si trasformerà l'estate cilentana tra musica, teatro e cinema d'autore. Tutti i dettagli nel nuovo progetto triennale. - facebook.com facebook Ex Detroit, via ai lavori per la nuova piazza sportiva del Tufello. Sarà pronto nel 2027 ift.tt/JykxTHS x.com