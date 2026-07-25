Nelle slide illustrate dal vicesindaco Sergio Gandi, la cifra compare a fianco della voce «entrate in conto capitale da rimborsi, recuperi e restituzioni» e sfiora i 2,4 milioni di euro. «Riguarda la fidejussione Gamec. È il ristoro di fatto che abbiamo ottenuto dall’impresa (la Manelli spa, ndr) che ci ha lasciato», spiega Gandi, illustrando la delibera sull’assestamento generale e sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il documento, che ha incassa-to il via libera della maggioranza in commissione consiliare (con il voto contrario delle opposizioni), lunedì passerà al vaglio del Consiglio comuna-le. Seduta in cui si discuterà anche di un emendamento depositato dal consigliere del Pd Marco Previtali insieme ai consiglieri Nicola Eynard e Viviana Milesi, in accordo con l’assessorato ai Lavori pubblici. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Gamec, il Comune recupera 2,4 milioni dalla fidejussione dopo lo stop all'appalto Manelli

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