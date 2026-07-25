Gamec il Comune recupera 2,4 milioni dalla fidejussione dopo lo stop all' appalto Manelli
Il Comune ha recuperato circa 2,4 milioni di euro dalla fidejussione dopo l’interruzione dell’appalto Manelli. La cifra, indicata nelle slide presentate dal vicesindaco, si trova tra le entrate in conto capitale derivanti da rimborsi, recuperi e restituzioni.
Nelle slide illustrate dal vicesindaco Sergio Gandi, la cifra compare a fianco della voce «entrate in conto capitale da rimborsi, recuperi e restituzioni» e sfiora i 2,4 milioni di euro. «Riguarda la fidejussione Gamec. È il ristoro di fatto che abbiamo ottenuto dall’impresa (la Manelli spa, ndr) che ci ha lasciato», spiega Gandi, illustrando la delibera sull’assestamento generale e sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il documento, che ha incassa-to il via libera della maggioranza in commissione consiliare (con il voto contrario delle opposizioni), lunedì passerà al vaglio del Consiglio comuna-le. Seduta in cui si discuterà anche di un emendamento depositato dal consigliere del Pd Marco Previtali insieme ai consiglieri Nicola Eynard e Viviana Milesi, in accordo con l’assessorato ai Lavori pubblici. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it
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