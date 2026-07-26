Stones ancora svincolato | l’Inter monitora l’inglese! Su di lui anche due big di Premier
L'ex giocatore inglese è ancora senza contratto e l’Inter sta seguendo la sua situazione. La società valuta la sua condizione fisica prima di eventuali passi avanti. Nelle ultime settimane, anche due club di Premier League hanno mostrato interesse per il calciatore. La trattativa non è ancora iniziata e non ci sono accordi ufficiali.
di Paolo Moramarco Stones ancora svincolato: l’Inter monitora l’inglese, ma mantiene i dubbi sulla condizione fisica. Su di lui anche due big di Premier. Tra i nomi accostati all’ Inter in questa sessione di calciomercato figura John Stones, difensore centrale inglese svincolato dopo dieci stagioni al Manchester City. Il giocatore, 32 anni, ha accumulato una carriera ricca di successi, vincendo 20 trofei con il club cittadino, e resta oggetto di interesse da parte di diversi top club europei. Interesse di altri club. Secondo quanto riportato da The Athletic, l’ Arsenal sta valutando l’acquisto di Stones, mentre il Chelsea lo ha inserito nella lista dei difensori centrali da monitorare attentamente. 🔗 Leggi su Internews24.com
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