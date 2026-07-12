L'Inter ha mostrato interesse per il difensore inglese, finendo nel mirino del calciomercato internazionale. La squadra nerazzurra cerca un rinforzo per la linea difensiva e sta valutando l'acquisto di Stones. La trattativa è in corso, e il club sta monitorando la situazione del giocatore, che attualmente gioca in un club di Premier League. Nessuna ufficialità è ancora stata comunicata.

John Stones è finito nel mirino dell’Inter: ecco perché i nerazzurri sono sulle tracce del difensore inglese. L’ Inter accende i radar del calciomercato internazionale e mette nel mirino un profilo di assoluto spessore per blindare la propria retroguardia. La dirigenza nerazzurra sta infatti valutando con grande attenzione il nome e l’identikit di John Stones secondo Gianluigi Longari. I primi sondaggi esplorativi sono scattati improvvisamente nelle ultime ore, con contatti andati in scena anche in giornata per sondare la disponibilità del calciatore e capire i reali margini di manovra dell’operazione. Questa mossa si inserisce all’interno di una strategia di restyling molto più ampia: l’obiettivo di mercato del club di Viale della Liberazione è chiaro, poiché l’ Inter farà due centrali difensivi nel corso di questa sessione estiva. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - L’Inter piomba su Stones: cosa c’è dietro l’interesse dei nerazzurri per il difensore inglese

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