L’Inter piomba su Stones | cosa c’è dietro l’interesse dei nerazzurri per il difensore inglese
L'Inter ha mostrato interesse per il difensore inglese, finendo nel mirino del calciomercato internazionale. La squadra nerazzurra cerca un rinforzo per la linea difensiva e sta valutando l'acquisto di Stones. La trattativa è in corso, e il club sta monitorando la situazione del giocatore, che attualmente gioca in un club di Premier League. Nessuna ufficialità è ancora stata comunicata.
John Stones è finito nel mirino dell’Inter: ecco perché i nerazzurri sono sulle tracce del difensore inglese. L’ Inter accende i radar del calciomercato internazionale e mette nel mirino un profilo di assoluto spessore per blindare la propria retroguardia. La dirigenza nerazzurra sta infatti valutando con grande attenzione il nome e l’identikit di John Stones secondo Gianluigi Longari. I primi sondaggi esplorativi sono scattati improvvisamente nelle ultime ore, con contatti andati in scena anche in giornata per sondare la disponibilità del calciatore e capire i reali margini di manovra dell’operazione. Questa mossa si inserisce all’interno di una strategia di restyling molto più ampia: l’obiettivo di mercato del club di Viale della Liberazione è chiaro, poiché l’ Inter farà due centrali difensivi nel corso di questa sessione estiva. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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