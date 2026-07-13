L’Inter piomba su Stones assalto al difensore inglese
L’Inter ha avviato una trattativa per il difensore inglese, il cui contratto con il Manchester City è scaduto. Dopo aver concluso il mondiale con l’Inghilterra, il giocatore è in cerca di una nuova squadra. La società nerazzurra ha manifestato interesse e sta lavorando per portarlo in rosa nella prossima stagione. La trattativa è in corso, ma non ci sono ancora accordi definitivi.
L’Inter ha messo nel mirino Stones, difensore inglese che ha visto scadere il suo contratto con il Manchester City e che, una volta terminato il mondiale con l’Inghilterra, cercherà una nuova destinazione per il suo futuro. John Stones (AnsaFoto) – Calciomercato.it Libero da contratto dopo la fine dell’avventura al Manchester City, John Stones è alla ricerca di una nuova destinazione in vista della prossima stagione con il centrale inglese che piace a diversi club, tra cui l’Inter. Salutati Acerbi, Darmian e De Vrij, l’Inter è a caccia di nuovi difensori in vista della prossima stagione con i nerazzurri che starebbero pensando al centrale ex Manchester City. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Segui gli aggiornamenti su Inter.
Notizie e thread social correlati
L’Inter piomba su Stones: cosa c’è dietro l’interesse dei nerazzurri per il difensore ingleseL'Inter ha mostrato interesse per il difensore inglese, finendo nel mirino del calciomercato internazionale.
Calciomercato Inter, Stones resta un’opzione concreta: il difensore inglese è nei pensieri della dirigenzaIl difensore inglese, attualmente in forza a un club di Premier League, resta una possibilità concreta per l'Inter nel calciomercato.
Temi più discussi: L’Inter piomba su Lucumi: perché il difensore può andare da Chivu; Calciomercato, l’Inter rischia ancora: il Como piomba su Khalaili; Inter, la Juventus piomba su Solet: da metà luglio assalto a Lucumì; Calciomercato Inter, porte girevoli a centrocampo? I nerazzurri vogliono Jones, il Real piomba su Sucic?.
L’ #Inter piomba sulle tracce di John #Stones Secondo Gianluigi Longari, i nerazzurri hanno posato la lente d’ingrandimento sul difensore inglese, libero a zero. Contatti anche in giornata, arriverebbe dopo l’eventuale partenza di Pavard #Calcionews x.com
L’#Inter piomba sulle tracce di John #Stones Secondo Gianluigi Longari, i nerazzurri hanno posato la lente d’ingrandimento sul difensore inglese, libero a zero dopo la fine del contratto col Manchester City. Contatti anche in giornata, arriverebbe dopo facebook
Anche l’Inter ci prova per Stones, nuovo duello di mercato lanciato alla Juventus: le ultimissimeL’Inter piomba sul difensore inglese seguito dai bianconeri: sondaggi avviati, l’affondo dipende dall’uscita di Pavard La Juventus rischia di veder sfumare uno dei profili più prestigiosi accostati al ... msn.com
L’Inter piomba su Stones, assalto al difensore ingleseL'Inter ha messo nel mirino Stones, difensore inglese che ha visto scadere il suo contratto con il Manchester City ... calciomercato.it