L’Inter piomba su Stones assalto al difensore inglese

Notizia in breve

L’Inter ha avviato una trattativa per il difensore inglese, il cui contratto con il Manchester City è scaduto. Dopo aver concluso il mondiale con l’Inghilterra, il giocatore è in cerca di una nuova squadra. La società nerazzurra ha manifestato interesse e sta lavorando per portarlo in rosa nella prossima stagione. La trattativa è in corso, ma non ci sono ancora accordi definitivi.