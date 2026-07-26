La Malesia si conferma leader nella finanza islamica, mentre la Turchia fatica a seguire. La prima ha sviluppato un settore finanziario islamico molto avanzato, con numerosi strumenti e regolamentazioni dedicate. La seconda, invece, ha incontrato difficoltà a implementare politiche simili e a far crescere il settore, che rimane meno sviluppato rispetto alla Malaysia. La posizione geografica e le rotte commerciali influenzano le rispettive economie e strategie finanziarie.

La geografia conta. Prendiamo Turchia e Malesia, ad esempio, due Stati che possiamo definire cerniera, affacciati l’uno sul Bosforo, l’altra sullo Stretto di Malacca, e cioè due strettoie d’acqua tra le più trafficate del pianeta. Sono stati cerniera perché troneggiano su arterie importanti attraverso cui scorrono merci, energia e capitali di interi continenti. Ed è esattamente così che queste due nazioni si vedono: cerniere tra Oriente e Occidente, tra il mondo islamico e quello globale, tra un passato imperiale e coloniale e un futuro che vogliono progettare da protagoniste. Si sentono ponti nel tempo, non solo nello spazio. Ma la stessa ambizione, osservata da vicino, rivela due modelli quasi speculari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stessa retorica, risultati opposti: perché la Malesia guida la finanza islamica e la Turchia arranca

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