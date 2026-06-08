Il presidente della Federazione ha dichiarato che l'assegnazione di Euro 2032, in collaborazione con la Turchia, rappresenta un risultato positivo per l'organizzazione. Ha sottolineato che questa decisione è stata raggiunta durante il suo mandato e la considera un successo per la Federazione. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo ai processi o alle procedure che hanno portato a questa assegnazione.

di Francesco Spagnolo Gravina ha rivendicato i risultati ottenuti durante il suo periodo alla guida della Federazione soffermandosi anche sull’assegnazione di Euro 2032. Il cammino di avvicinamento ai prossimi campionati europei accende il dibattito istituzionale e sportivo nel nostro Paese. Durante un suo recente intervento ai microfoni della celebre trasmissione radiofonica Radio Anch’io lo Sport, l’ex numero uno del calcio italiano ha analizzato lo stato dell’arte relativo all’organizzazione della massima competizione continentale. Gravina si è concentrato sulla pianificazione e sui compiti che attendono il sistema sportivo in vista di Euro 2032, un torneo prestigioso che l’Italia gestirà e organizzerà in una partnership strategica insieme alla Turchia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gravina rivendica i risultati: «La co-assegnazione con la Turchia di Euro 2032 è stato un successo della Federazione»

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