Walzer | Trump rispolvera la retorica della Guerra Fredda perché non ha altri argomenti
Un professore emerito di Princeton ha commentato che l'ex presidente statunitense utilizza nuovamente la retorica della Guerra Fredda perché non ha altri argomenti. Secondo il filosofo della politica, i recenti proclami di vittoria sono infondati, considerando le sconfitte nelle guerre in Vietnam e Afghanistan. Inoltre, ha sottolineato che l’Iran celebra il suo leader il 4 luglio, mentre gli Stati Uniti affrontano difficoltà nei conflitti attuali.
Parla il filosofo della politica, professore emerito a Princeton. “I proclami di vittoria sono ridicoli, sono decenni che perdiamo i conflitti: il Vietnam, l’Afghanistan, e ora l’Iran che celebra Khamenei il 4 luglio”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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