Un professore emerito di Princeton ha commentato che l'ex presidente statunitense utilizza nuovamente la retorica della Guerra Fredda perché non ha altri argomenti. Secondo il filosofo della politica, i recenti proclami di vittoria sono infondati, considerando le sconfitte nelle guerre in Vietnam e Afghanistan. Inoltre, ha sottolineato che l’Iran celebra il suo leader il 4 luglio, mentre gli Stati Uniti affrontano difficoltà nei conflitti attuali.

Parla il filosofo della politica, professore emerito a Princeton. “I proclami di vittoria sono ridicoli, sono decenni che perdiamo i conflitti: il Vietnam, l’Afghanistan, e ora l’Iran che celebra Khamenei il 4 luglio”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Repubblica.it - Walzer: “Trump rispolvera la retorica della Guerra Fredda perché non ha altri argomenti”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La "guerra fredda" di Trump contro i frigoriferi, ecco perché Donald ha un nuovo nemicoRecentemente, Donald Trump ha dichiarato guerra a un nemico inaspettato: il frigorifero.

Trump rievoca la Guerra fredda nel discorso per il 4 luglio: ‘Comunismo cancro da estirpare’Durante un discorso per il 4 luglio, un ex presidente ha affermato che l’America non diventerà mai un Paese comunista, definendo il comunismo come un...

Si parla di: Walzer: Trump rispolvera la retorica della Guerra Fredda perché non ha altri argomenti.

C’è la minaccia comunista. Per Trump il 4 luglio è una nuova guerra freddaIl presidente apre le celebrazioni dell’Independence Day inveendo contro il pericolo rosso. Immigrati clandestini, ladri, sfaccendati: l’identità americana è sotto attacco. La parata di Washington ... editorialedomani.it

La nuova guerra fredda: la Cina compra il Sudamerica, Trump prova a riprenderselo (e conia la dottrina Donroe)Questo articolo è stato pubblicato sulla Rassegna stampa, la newsletter che il Corriere riserva ai suoi abbonati: per riceverla basta iscriversi a Il Punto, qui. Vent’anni fa, la Cina era praticamente ... corriere.it