stella piscaglia orgoglio savignanese premiata in comune

In un evento al municipio, Stella Piscaglia, 20 anni di Savignano, e Francesco Amati, 21 anni di Rimini, sono stati premiati dal sindaco. Entrambi si sono laureati campioni nazionali di danza sportiva secondo la federazione Fandanzefolk. La cerimonia ha visto riconoscimenti ufficiali per i giovani atleti, celebrando i loro successi nel settore.

Premiati in Comune, dal sindaco Nicola Dellapasqua, Stella Piscaglia, 20 anni, di Savignano, e Francesco Amati 21 anni, di Rimini, che si sono laureati campioni nazionali di danza sportiva della Federazione Fandanzefolk. Un trionfo che non arriva per caso, ma che corona un percorso netto e straordinario: la coppia, infatti, aveva già ipotecato la stagione lo scorso 24 maggio, conquistando il titolo al campionato regionale Aics Fandanzefolk. Francesco e Stella ballano insieme da ben dieci anni. Dietro a questo successo c’è la firma di una delle scuole più titolate e riconosciute del territorio: Le Sirene Danzanti di Rimini. Stella è di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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