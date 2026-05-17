La squadra di calcio della Savignanese è stata ricevuta presso il municipio dal sindaco e dagli assessori locali, dopo aver conquistato la promozione in Eccellenza. La società ha ottenuto la salita di categoria grazie a una rimonta significativa nel campionato di Promozione, che ha portato alla vittoria del torneo. L’incontro è avvenuto in un clima di festa, con i rappresentanti comunali che hanno espresso congratulazioni alla squadra e allo staff tecnico. La squadra ha poi partecipato a una cerimonia di riconoscimento ufficiale nell’edificio comunale.

La Savignanese Calcio è stata ricevuta in Comune dal sindaco Nicola Dellapasqua e dagli assessori dopo la vittoria del campionato di Promozione e la salita in quello di Eccellenza con una rimonta straordinaria. A dieci partite dalla fine la Savignanese era a 10 punti di distanza dalla capolista Misano: quelle dieci partite i gialloblù le hanno vinte tutte, piazzando il sorpasso decisivo. "Abbiamo voluto portare i complimenti della città a questo gruppo di persone caparbie e appassionate - ha commentato il sindaco - per la promozione ottenuta alla fine di una partita al cardiopalma, che ha visto la squadra di Savignano vincitrice. Faccio i complimenti a tutto il gruppo: i calciatori, la dirigenza, la presidenza, le famiglie, e tutte le persone impegnate nella squadra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Savignanese ospite in Comune per festeggiare il ritorno in Eccellenza

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