Gli atleti della Pallanuoto Venere Azzurra sono stati premiati questa mattina in municipio per aver conquistato la promozione in Serie B. Il sindaco e l’assessore allo sport hanno consegnato una targa a riconoscimento del risultato ottenuto durante il campionato di C. La cerimonia si è svolta nel palazzo comunale, con la partecipazione di rappresentanti dell’amministrazione e della squadra. La vittoria è stata definita un risultato di grande prestigio per la città.

Un grande risultato sportivo che porta prestigio a tutta la citt. Il sindaco Pierluigi Peracchini e l’assessore allo sport Alberto Giarelli hanno consegnato a Palazzo Civico una targa agli atleti spezzini della Pallanuoto Venere Azzurra per la promozione in Serie B conquistata con la vittoria del campionato di C. "La conquista della Serie B da parte degli atleti spezzini della Pallanuoto Venere Azzurra – sottolinea Peracchini – rappresenta un motivo di grande orgoglio per l’intera città. A tutti gli atleti, l’allenatore Carlo Foti, staff tecnico e società le più sentite congratulazioni. Questo traguardo è il meritato riconoscimento di un lavoro costruito giorno dopo giorno e dimostra come lo sport sia una straordinaria scuola di vita e un patrimonio prezioso per la nostra comunità". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Venere Azzurra premiata in Comune: "Grande orgoglio per tutta la città"

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