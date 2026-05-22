Stefano De Martino e Gilda Ambrosio le condizioni della stilista | Se esci con me non voglio altre ragazze intorno
Si torna a discutere della relazione tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio. La stilista ha dichiarato che, se dovesse uscire con il ballerino, non desidera altre ragazze intorno. La natura del loro rapporto viene interpretata in modi diversi: alcuni considerano che siano semplicemente amici di lunga data, mentre altri sospettano che ci possa essere qualcosa di più. La questione rimane al centro dell'attenzione mediatica, senza conferme ufficiali da parte dei diretti interessati.
Si torna a parlare del “rapporto speciale” tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio. Per alcuni sono solo amici di vecchia data, per altri, invece, ci sarebbe più di una semplice amicizia. Infatti, secondo alcune indiscrezioni, la stilista - Today.it - sarebbe decisa a ridiscutere i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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