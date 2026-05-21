Stefano De Martino è al centro dell’attenzione da quando si parla della sua relazione con Gilda Ambrosio. La stilista avrebbe imposto un veto sulle altre ragazze coinvolte nella vita del ballerino, impedendo loro di avere rapporti con lui. La questione riguarda la presenza di alcune persone nella cerchia di De Martino, con Gilda Ambrosio che avrebbe preso decisioni specifiche in merito. La vicenda sta generando discussioni sui social e sui media, senza che siano stati rilasciati commenti ufficiali.

Stefano De Martino continua a far parlare di sé, soprattutto per la sua relazione con Gilda Ambrosio. I due sono stati avvistati insieme a Milano, suscitando voci di un possibile ritorno di fiamma. Tuttavia, Gilda sembra aver imposto una condizione: “Se scegli di uscire con me, non voglio altre ragazze attorno”. Questa frase ha acceso il gossip, lasciando i fan curiosi riguardo alla loro situazione sentimentale. Ilary Blasi e Francesco Totti, divorzio imminente e nozze con Bastian Müller Un legame mai interrotto. Il rapporto tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio è sempre stato complesso e sfuggente. Nonostante le apparenti separazioni, i due sembrano avere un legame profondo. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Stefano De Martino e Gilda Ambrosio: il veto della stilista sulle altre ragazze

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