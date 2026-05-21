Stefano De Martino e Gilda Ambrosio paparazzati a Milano | lei gli ha dato ultimatum? Cosa sappiamo

Da cinemaserietv.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore, sono state diffuse immagini di Stefano De Martino e Gilda Ambrosio a Milano, scattate da paparazzi. Le foto mostrano i due mentre si trovavano insieme in un luogo pubblico, senza ulteriori dettagli sul contesto. Non sono stati rilasciati commenti ufficiali da parte dei protagonisti o delle loro rappresentanze. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e dei fan, che ora seguono con interesse gli sviluppi sulla loro relazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il gossip torna a occuparsi della vita sentimentale di Stefano De Martino. Il conduttore napoletano e l’imprenditrice e influencer Gilda Ambrosio sono stati paparazzati insieme durante una serata milanese, riaccendendo le voci su un legame che va avanti da anni e continua a far discutere fan e osservatori. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la coppia è stata immortalata mentre passeggiava per le strade di Milano dopo una serata trascorsa a teatro, lontano dai riflettori. L’indiscrezione azzardata però, riguarda una frase che Gilda avrebbe rivolto a Stefano e che sta facendo discutere: “Se scegli di uscire con me, non voglio altre ragazze attorno”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

stefano de martino e gilda ambrosio paparazzati a milano lei gli ha dato ultimatum cosa sappiamo
© Cinemaserietv.it - Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, paparazzati a Milano: lei gli ha dato ultimatum? Cosa sappiamo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Stefano De Martino Torna Vicino A Gilda: 48 Ore Insieme, Ritorno DI FIAMMA

Video Stefano De Martino Torna Vicino A Gilda: 48 Ore Insieme, Ritorno DI FIAMMA?

Sullo stesso argomento

Stefano De Martino, il veto imposto da Gilda Ambrosio: “Non voglio altre ragazze”Stefano De Martino continua a vivere uno dei momenti più brillanti della sua carriera.

Leggi anche: Stefano De Martino, da Gilda D'Ambrosio a Brenda Lodigiani: l'unico vero amore è il figlio

stefano de martino stefano de martino eL'ex di Stefano De Martino all'Isola dei Famosi condotto da Belen: la reazione (non buona) del conduttoreSulle pagine del settimanale Oggi il retroscena che racconta una possibile dinamica televisiva con la ex moglie e la sua ultima fidanzata Caroline Tronelli al centro del reality ... today.it

stefano de martino stefano de martino eStefano De Martino e Gilda Ambrosio, la serata insieme a Milano: Se esci con me, non voglio altre ragazze attornoStefano De Martino e Gilda Ambrosio tornano a far parlare di sé. A La volta buona, sono state rilanciate le anticipazioni del settimanale Oggi, che racconta un nuovo capitolo ... leggo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web