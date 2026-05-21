Nelle ultime ore, sono state diffuse immagini di Stefano De Martino e Gilda Ambrosio a Milano, scattate da paparazzi. Le foto mostrano i due mentre si trovavano insieme in un luogo pubblico, senza ulteriori dettagli sul contesto. Non sono stati rilasciati commenti ufficiali da parte dei protagonisti o delle loro rappresentanze. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e dei fan, che ora seguono con interesse gli sviluppi sulla loro relazione.

Il gossip torna a occuparsi della vita sentimentale di Stefano De Martino. Il conduttore napoletano e l’imprenditrice e influencer Gilda Ambrosio sono stati paparazzati insieme durante una serata milanese, riaccendendo le voci su un legame che va avanti da anni e continua a far discutere fan e osservatori. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la coppia è stata immortalata mentre passeggiava per le strade di Milano dopo una serata trascorsa a teatro, lontano dai riflettori. L’indiscrezione azzardata però, riguarda una frase che Gilda avrebbe rivolto a Stefano e che sta facendo discutere: “Se scegli di uscire con me, non voglio altre ragazze attorno”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, paparazzati a Milano: lei gli ha dato ultimatum? Cosa sappiamo

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