stati uniti e regno unito stanno pianificando un incontro internazionale sullo stretto di hormuz

Gli Stati Uniti e il Regno Unito stanno organizzando un incontro internazionale a Londra la prossima settimana. L’obiettivo è discutere la creazione di una coalizione per proteggere la navigazione nello Stretto di Hormuz. La riunione coinvolgerà rappresentanti di diversi paesi e sarà incentrata sulla sicurezza marittima in quella zona strategica. Le fonti confermano che si tratta di un’azione coordinata tra i due paesi e altri attori internazionali.

Gli Stati Uniti e il Regno Unito stanno pianificando di convocare la prossima settimana a Londra un incontro di alto livello incentrato su una potenziale coalizione internazionale per proteggere la navigazione marittima nello Stretto di Hormuz, secondo quanto riferito ad Axios da due diplomatici europei e altre due fonti a conoscenza dei fatti. La riapertura dello stretto alla navigazione commerciale è un elemento chiave di qualsiasi strategia di uscita degli Stati Uniti dalla guerra con l’Iran e degli sforzi per stabilizzare i mercati energetici globali. Da quando l’Iran ha iniziato ad attaccare le navi nello Stretto di Hormuz due settimane fa, gli Stati Uniti conducono quotidianamente attacchi contro obiettivi militari iraniani lungo la costa meridionale del Paese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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