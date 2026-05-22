Accordo vicino tra Stati Uniti e Iran | bozza in arrivo e tensione sullo Stretto di Hormuz
Secondo fonti regionali, un accordo tra Stati Uniti e Iran sarebbe prossimo, con una bozza di intesa in fase di elaborazione. La notizia arriva in un momento di tensione nella regione del Golfo, in particolare nello stretto di Hormuz, area strategica per il transito di petrolio e rotte marittime. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti dell’accordo o sulle eventuali condizioni. La situazione resta monitorata da vicino, data anche la delicatezza delle questioni coinvolte.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Accordo vicino secondo fonti regionali. Secondo indiscrezioni rilanciate da Al Arabiya, una bozza finale di accordo tra Stati Uniti e Iran sarebbe ormai pronta e potrebbe essere annunciata nel giro di poche ore, con entrata in vigore immediata dopo la comunicazione ufficiale. La mediazione sarebbe stata facilitata dal Pakistan, mentre alcune fonti diplomatiche parlano di un coinvolgimento operativo del Qatar, presente a Teheran per accelerare la chiusura dell’intesa. Secondo i report, i negoziati avrebbero registrato una riduzione delle distanze tra le parti, anche se restano nodi sensibili ancora irrisolti. I punti principali della bozza di accordo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Tensione tra Iran e Stati Uniti, minacce sullo stretto di Hormuz - 1mattina News 18/02/2026
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