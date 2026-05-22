Accordo vicino tra Stati Uniti e Iran | bozza in arrivo e tensione sullo Stretto di Hormuz

Secondo fonti regionali, un accordo tra Stati Uniti e Iran sarebbe prossimo, con una bozza di intesa in fase di elaborazione. La notizia arriva in un momento di tensione nella regione del Golfo, in particolare nello stretto di Hormuz, area strategica per il transito di petrolio e rotte marittime. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti dell’accordo o sulle eventuali condizioni. La situazione resta monitorata da vicino, data anche la delicatezza delle questioni coinvolte.

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