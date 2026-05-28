Gli Stati Uniti hanno effettuato attacchi nel sud dell’Iran, colpendo un sito militare vicino a Bandar Abbas. Quattro droni iraniani sono stati abbattuti durante l’operazione, che secondo Washington mirava a proteggere le forze americane e il traffico nello Stretto di Hormuz. L’attacco segue azioni precedenti e coinvolge operazioni militari nelle vicinanze del confine iraniano. Nessuna informazione è stata resa nota sui danni o sui danni collaterali.

Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi nel sud dell’Iran, colpendo un sito militare vicino a Bandar Abbas e abbattendo quattro droni iraniani che, secondo Washington, minacciavano le forze americane e il traffico commerciale nello Stretto di Hormuz. È il secondo scontro diretto tra Stati Uniti e Iran in tre giorni e mette sotto nuova pressione il fragile cessate il fuoco su cui si reggono i negoziati per porre fine a tre mesi di guerra. Il Comando centrale americano ha descritto l’operazione come difensiva. Secondo funzionari statunitensi, i droni iraniani erano diretti verso l’area dello Stretto di Hormuz, mentre una stazione di controllo a terra a Bandar Abbas stava preparando il lancio di un quinto drone. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Gli Stati Uniti hanno attaccato il centro iraniano da cui partivano i droni sullo Stretto di Hormuz

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Perché gli STATI UNITI stanno ATTACCANDO lIRAN

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