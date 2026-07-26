stasera a baiso il memorial guidetti con la reggiana boxe sul ring i nostri pugili

Saranno le giovani promesse della Reggiana Boxe i protagonisti della riunione pugilistica di stasera a Baiso, nel primo memorial intitolato a Luciano Guidetti. A partire dalle 19, l’allestimento sul ring di piazza Don Dossetti proporrà un cartellone di alto livello: sul ring salirà sulla campionessa italiana Michel Nicol Vescovini (54 kg), chiamata a guidare un folto gruppo di giovani e giovanissimi della società cittadina. Tra gli Under 15 combatteranno Andrea Carotenuto (44 kg) e Adam Taormina (54 kg); tra gli Under 17 Florens Priska (60 kg) e Aicha Aarif (52 kg femminile) mentre tra gli Under 19 Sherin Singh (60 kg) e Kristian Shevchuk (70 kg). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Si parla di: I talenti della Reggiana Boxe sul ring per ricordare il dirigente Luciano Guidetti.

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