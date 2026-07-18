Oliha | Tanti pugili sui social io parlo sul ring Voglio il mondiale ma a mio figlio non farei fare boxe

Da gazzetta.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un pugile afferma di preferire il ring alle socialità dei pugili sui social media e dichiara di voler ottenere il titolo mondiale. Tuttavia, aggiunge che non farebbe praticare boxe a suo figlio. Inoltre, l’appello rivolto ai genitori invita a portare i figli a partecipare a manifestazioni sportive o dimostrazioni di principianti, incoraggiando a osservare e partecipare con fiducia.

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Appello alle mamme e ai papà: se nei vostri quartieri o nelle vostre strade vedete manifestazioni sportive o dimostrazioni per principianti portateci vostro figlio con fiducia e state a guardare. Potreste avere un potenziale campione dentro casa e magari non lo sapete. Etinosa Oliha, per esempio, ha scoperto la sua vocazione così: "Ad Asti, la mia città, c'era questo evento, 'Sport in piazza'. Io avevo 14 anni, c'erano stand dedicati a judo, karate, aikido. ma ho visto un sacco appeso ed è stato amore a prima vista. Ho chiesto di provare, mi hanno osservato mentre mollavo qualche colpo e mi hanno detto di passare in palestra il giorno dopo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

oliha tanti pugili sui social io parlo sul ring voglio il mondiale ma a mio figlio non farei fare boxe
© Gazzetta.it - Oliha: "Tanti pugili sui social, io parlo sul ring. Voglio il mondiale, ma a mio figlio non farei fare boxe"
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