Boxe sul ring di Comacchio tanto spettacolo Memorial Vicentini brilla Licata Applausi per la novità Cumer

Notizia in breve

Sul ring di Comacchio si è svolto il Memorial Nino e Luigi Vicentini, organizzato dalla Pugilistica Comacchiese. La manifestazione ha visto protagonisti diversi pugili, tra cui un atleta di Licata che ha ricevuto numerosi applausi. È stata presentata anche una novità, con un pugile chiamato Cumer che ha attirato l’attenzione del pubblico. La serata ha offerto numerosi momenti di spettacolo, con incontri che hanno coinvolto gli spettatori presenti.