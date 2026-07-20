Boxe sul ring di Comacchio tanto spettacolo Memorial Vicentini brilla Licata Applausi per la novità Cumer
Sul ring di Comacchio si è svolto il Memorial Nino e Luigi Vicentini, organizzato dalla Pugilistica Comacchiese. La manifestazione ha visto protagonisti diversi pugili, tra cui un atleta di Licata che ha ricevuto numerosi applausi. È stata presentata anche una novità, con un pugile chiamato Cumer che ha attirato l’attenzione del pubblico. La serata ha offerto numerosi momenti di spettacolo, con incontri che hanno coinvolto gli spettatori presenti.
Il Memorial Nino e Luigi Vicentini illumina i Trepponti, con una riunione – organizzata dalla Pugilistica Comacchiese del maestro Buzzi – che resterà impressa nella memoria degli appassionati. Tutto come da copione per Antonio Licata, che si è sbarazzato del mestierante bosniaco Nikola Ivkovic per ko al terzo round. Naturalmente l’avversario non rappresentava un ostacolo particolarmente alto per l’atleta allenato dal maestro Croce, ma Licata ha mostrato tutti i colpi del proprio repertorio, andando a segno con precisione senza lasciare scampo a Ivkovic. Un buon test per proseguire la marcia di avvicinamento alla semifinale del titolo italiano dei pesi welter, che Antonio vuole assolutamente riconquistare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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?VIII Memorial Luigi e Nino Vicentini ? Si terrà venerdì 17 luglio, alle 20:30, l'attesa serata dedicata ai due pugili comacchiesi, un evento pugilistico di richiamo nazionale atteso da molti appassionati di boxe. ? Oltre a match dilettantistici con atleti locali, ch facebook
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