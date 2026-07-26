Staggia Senese | è qui la festa! L’attesa è finita inaugurato il secondo lotto della variante

Staggia Senese ha inaugurato il secondo lotto della variante stradale. La cerimonia ha segnato la fine dei lavori, portando al completamento dell’intera opera. La prima fase era stata aperta nel 2023, ora si è aggiunta la seconda, conclusiva. La strada è ora pienamente funzionante e aperta al traffico. La mattinata di festa ha visto partecipanti e autorità presenti per questa conclusione dei lavori.

Staggia Senese ha vissuto la sua mattinata di festa per la variante inaugurata nella sua completezza. Nel 2023 il primo lotto, adesso il secondo, conclusivo. C’è chi torna indietro nel tempo, ricordando le originarie discussioni in paese dedicate alla tangenziale nelle vicinanze di località come Verrucola, San Silvestro, Novoli, fino a Caduta. "Sono passati degli anni, anzi dei decenni, considerando le primissime ipotesi", raccontano gli staggesi. Ieri, con il viaggio sui Maggiolini ad opera del presidente della Regione Eugenio Giani e della sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni, è divenuta realtà l’infrastruttura che dovrà, negli intenti, migliorare la qualità della vita dei residenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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