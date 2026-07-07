Il Comune di Poggibonsi ha rescisso il contratto con la ditta responsabile dei lavori allo stadio di Staggia Senese a causa di inadempienze. La decisione è stata presa dopo che l'impresa non ha rispettato gli obblighi contrattuali. L'amministrazione ha quindi affidato i lavori di completamento a una nuova impresa. La vicenda, in corso da diversi anni, riguarda l'intervento sugli impianti sportivi di via Romana.

Svolta nella complessa vicenda, in atto da anni, degli impianti sportivi di Staggia Senese. Ovvero, lo stadio comunale di via Romana. Il Comune di Poggibonsi ha risolto il contratto, causa inadempienze, con la ditta incaricata dei lavori e ha affidato a un’altra impresa l’intervento per il completamento dell’opera. I lavori si erano infatti interrotti a suo tempo con la rescissione del contratto da parte dell’amministrazione comunale e l’inizio di una lunga battaglia legale che si è trascinata per anni e che si è conclusa con esito positivo per il Comune di Poggibonsi. L’intervento in origine riguardava la ristrutturazione della superficie... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stadio di Staggia Senese: "La ditta è inadempiente". Il Comune cambia impresa

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