Ecco la nuova Fiammetta La festa dell’inaugurazione Adesso il secondo lotto

Si è svolta ieri l'inaugurazione della nuova piscina Fiammetta, che ha visto la partecipazione del governatore e del sindaco. Durante l'evento, è stato tagliato il nastro simbolico e sono stati fatti alcuni tuffi in vasca. La giornata ha segnato la conclusione dei lavori del secondo lotto, portando così a termine un intervento che amplia la struttura e ne aumenta l’accessibilità. La piscina, ora operativa, si presenta come una nuova realtà per il territorio.

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L’attesa è finita, la ’nuova’ piscina Fiammetta è ufficialmente realtà: il taglio del nastro è avvenuto ieri, alla presenza del governatore Eugenio Giani che si è tuffato in vasca insieme al sindaco Giovanni Campatelli. Presenti all’inaugurazione anche il vice sindaco Simone Scardigli, la giunta e diversi consiglieri comunali, l’ex-sindaco Giacomo Cucini, la consigliera regionale Brenda Barnini, la sindaca di Fucecchio Emma Donnini in rappresentanza della Metrocittà ed il senatore Dario Parrini. Presente pure Roberto Bresci, presidente del comitato toscano della Fin. "Quando l’allora sindaco Cucini mi parlò del progetto, non ebbi dubbi – ha detto Giani – la città di Boccaccio non può rimanere senza piscina". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ecco la nuova Fiammetta. La festa dell’inaugurazione. Adesso il secondo lotto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: La “nuova“ Fiammetta . Inaugurazione e primi tuffi Leggi anche: Avellino, slitta l’inaugurazione dell’Antica Dogana: ecco la nuova data Nuova piscina, cambia la data. Fiammetta aperta fino al 29 marzoLa ’vecchia’ piscina Fiammetta rimarrà aperta sino al prossimo 29 marzo, alla luce dei recenti aggiornamenti comunicati dal Ministero dell’Interno - dipartimento per gli Affari interni e territoriali, ... lanazione.it La nuova piscina Fiammetta sarà aperta all’inizio di aprileI lavori di costruzione della nuova struttura sono conclusi ormai da settimane, in questo momento siamo alle pratiche burocratiche relative ai collaudi dell’opera. Tempistiche? Stiamo lavorando per ... lanazione.it