Stadio martedì nuovo summit Il nodo concessione fino al 2117 Torino e Udine | maxi convenzioni ma i capitali sono solo privati

Martedì si terrà un nuovo incontro riguardante la concessione dello stadio di Firenze, prevista fino al 2117. La trattativa coinvolge la firma di una convenzione tra il Comune e la proprietà, con capitali esclusivamente privati. La durata della concessione copre quasi un secolo, e le parti stanno definendo i dettagli del contratto. Al momento, non sono stati annunciati cambiamenti rispetto agli accordi precedenti o eventuali modifiche alle condizioni di gestione dello stadio.

Benvenuti nel 2117. Non è il titolo di un nuovo film di fantascienza che parla di viaggi nel tempo ma l’anno in cui terminerà la concessione che la Fiorentina intende ottenere dal Comune di Firenze per lo stadio Franchi. La società viola è pronta a sborsare i 55 milioni di euro necessari a coprire il secondo lotto dei lavori di restyling dell’impianto. Per valutare la proposta viola, il Comune si è affidato ai consulenti del Politecnico di Milano che dovranno analizzare la congruità o meno del piano economico-finanziario. Per rendere la proposta più convincente, nella conferenza dei servizi in programma martedì (un incontro tecnico e interlocutorio), il club potrebbe mettere sul piatto altri 30 milioni per finanziare arredi, skybox, area hospitality e lavori accessori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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