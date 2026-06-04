La trattativa tra il Comune e la club sulla gestione dello stadio Franchi è in fase di stallo. La società ha proposto 55 milioni di euro in cambio del controllo totale sui lavori di ristrutturazione e sugli spazi, oltre a un affitto ribassato per almeno 50 anni. Le negoziazioni riguardano anche i termini di gestione e le condizioni per la ristrutturazione dell’impianto. Finora, non sono stati raggiunti accordi definitivi tra le parti.

Stadio Franchi: la trattativa fra Palazzo Vecchio e la Fiorentina è in stallo. La società ha offerto 55 milioni in cambio del “total control” sui lavori e sugli spazi che usciranno dalla ristrutturazione e anche di un affitto a “prezzo ribassato” per almeno 50 anni. Il Comune non può accettare: perché i soldi pubblici che alla fine saranno investiti risulteranno essere almeno il triplo. Da qui i rinvii. Che avranno uno stop: il 15 luglio. Quel giorno ci sarà, a Firenze, l’incontro con Host City di EURO 2032, ossia il soggetto che valuterà le 11 candidature italiane. L’UEFA sarà rappresentata da Michele Uva, in qualità di delegato ufficiale per il comitato organizzatore italiano. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Segui gli aggiornamenti su Fiorentina.

© Firenzepost.it - Fiorentina: Commisso jr. parla di rilancio, ma solo le mosse di mercato riveleranno i veri obiettivi. Il “nodo” dello stadio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Catherine Commisso: il ricordo di Rocco nel Duomo di Firenze

Notizie e thread social correlati

Fiorentina, Vanoli: “Salvezza capolavoro”. E Commisso jr. si complimenta. Ma forse serve un po’ di realismoDopo la partita, nel rinnovato ambiente dello stadio, l’atmosfera si trasforma: dai fischi e insulti dei tifosi si passa ai complimenti e ai...

Chiusura anticipata del mercato dello Stadio per la partita tra Hellas e FiorentinaSabato 4 aprile il mercato rionale nel quartiere Stadio chiuderà prima del solito, alle 17, per permettere lo svolgimento della partita tra Hellas...

Temi più discussi: Commisso jr: Messa alla prova la nostra unità. Fiorentina, si riparte: non penseremo in piccolo; Commisso jr. 'stagione che si misura col cuore, credete nella Fiorentina'; Commisso jr. stagione che si misura col cuore, credete nella Fiorentina - Gazzetta di Mantova; Fiorentina, Vanoli: Giusto che il club faccia le sue valutazioni.

#Commissojr - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Fiorentina: Commisso jr. parla di rilancio, ma solo le mosse di mercato riveleranno i veri obiettivi. Il nodo dello stadioStadio Franchi: la trattativa fra Palazzo Vecchio e la Fiorentina è in stallo. La società ha offerto 55 milioni in cambio del total control sui lavori e sugli spazi che usciranno dalla ... firenzepost.it

Commisso jr. stagione che si misura col cuore, credete nella Fiorentina(ANSA) - FIRENZE, 03 GIU - Ci sono stagioni che si misurano con la classifica, e ci sono stagioni che si misurano con il cuore. Questa stagione ha messo alla prova la nostra pazienza, il nostro orgog ... tuttosport.com