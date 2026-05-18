Durante la conferenza stampa, Maurizio Sarri ha dichiarato di non aver mai ricevuto ascolto da parte della società e di non essere soddisfatto della situazione. La sua posizione si inserisce in un quadro più ampio legato al contratto in scadenza nel 2028, che rimane un punto centrale nel rapporto tra l’allenatore e la dirigenza. Le dichiarazioni di Sarri hanno attirato l’attenzione sulla tensione tra le parti, evidenziando le difficoltà di un rapporto che sembra ormai giunto a un punto di svolta.

L’idillio tra Maurizio Sarri e la Lazio è giunto ai titoli di coda. È bastata la consueta conferenza stampa per far esplodere tutte le insofferenze del tecnico toscano verso la gestione societaria di Claudio Lotito. Tra messaggi diretti alla dirigenza, lamentele sulla mancanza di programmazione e veri e propri attestati di stima nostalgici rivolti al Napoli di Aurelio De Laurentiis, la rottura appare ormai insanabile. Sullo sfondo, però, resta lo scoglio di un contratto pesante e un valzer di panchine già partito. Lo sfogo di Sarri in conferenza. Le parole dell’allenatore non lasciano spazio a interpretazioni diplomatiche. Sarri ha messo la società spalle al muro, lamentando una totale mancanza di comunicazione e condivisione dei progetti tecnici. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sarri scarica la Lazio: “Mai ascoltato, non sono felice”. Ma il nodo è il contratto fino al 2028

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