Stadio Maradona Regione dà l' ok a lavori per 200 milioni Il 31 luglio la candidatura a Euro 32 sarà inviata a Federcalcio e Uefa
La Regione ha approvato il finanziamento di 200 milioni di euro per i lavori di ristrutturazione dello stadio Maradona. Il Comune ha ricevuto l'ok ufficiale per avviare i lavori. La candidatura dello stadio per Euro 32 sarà inviata alla Federcalcio e alla Uefa il 31 luglio. La decisione riguarda il piano di finanziamento e le modalità di intervento sull'impianto. Non sono stati comunicati dettagli sul cronoprogramma o sulle tempistiche delle opere.
Dalla Regione è arrivato l'ok al Comune. Il piano di finanziamento dei lavori di ristrutturazione dello stadio Maradona, è stato definito. Tra cinque giorni, venerdì 31 luglio, la «Pec» con l'intero dossier della candidatura di Napoli per far parte delle cinque città italiane che ospiteranno gli Europei di calcio del 2032 sarà notificata alla Federcalcio e a Nyon, sede dell'Uefa. Il dossier contiene il progetto per lo stadio con terzo anello riaperto e senza pista di atletica, una dozzina di Skybox, insieme al piano finanziario per i lavori totalmente a carico degli enti pubblici - Regione Campania e Comune di Napoli - oltre al dossier sulla città compilato in ogni suo punto. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it
Napoli. Stadio Maradona, via libera ai lavori: si punta agli Europei 2032
Notizie e thread social correlati
Stadio Maradona di Napoli, da conferenza servizi ok al restyling. Entro 10 giorni via libera della Regione ai lavori da 200 milioni per la candidatura a Euro 32La conferenza dei servizi ha approvato il progetto di restyling dello stadio Maradona di Napoli, del valore di 200 milioni di euro.
Stadio Maradona, a Napoli al via i lavori da 250 milioni: chi paga per Euro 2032A Napoli sono iniziati i lavori di ristrutturazione dello stadio Diego Armando Maradona, con un investimento di 250 milioni di euro.
Temi più discussi: Stadio Maradona di Napoli, da conferenza servizi ok al restyling. Entro 10 giorni via libera della Regione ai lavori da 200 milioni per la candidatura a Euro 32; Stadio Maradona, via libera al progetto: servono fino a 200 milioni per Euro 2032; Maradona, ok al restyling: Napoli tra le cinque città in campo per Euro 2032; UEFA EURO 2032: Via libera al progetto di ammodernamento dello Stadio Maradona.
Il progetto di riqualificazione dello Stadio Diego Armando Maradona riceve un importante via libera. Sono stati infatti trasmessi gli atti alla Regione Campania, a conferma dell’approvazione ottenuta dalla Conferenza dei servizi. Il Comune di Napoli ... x.com
Restyling Maradona, progetto approvato e attesa per i fondi: chiesti 200 mln! Il progetto di riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona compie un passo decisivo. il progetto è definitivo e approvato. Gli atti sono stati trasmessi alla Regione Campa facebook
Lavori allo Stadio Maradona, un altro passaggio importante: esito positivo per la Conferenza di serviziIl provvedimento, adottato con determinazione dirigenziale, sancisce il via libera formale da parte di tutti i servizi comunali e degli enti esterni coinvolti nella valutazione urbanistica, ambientale ... napolitoday.it
Stadio Maradona, via libera al progetto: servono fino a 200 milioni per Euro 2032Il Comune di Napoli ottiene il via libera al progetto di ammodernamento dello Stadio Maradona. Richiesta di 200 milioni di euro ... quifinanza.it