Stadio Maradona Regione dà l' ok a lavori per 200 milioni Il 31 luglio la candidatura a Euro 32 sarà inviata a Federcalcio e Uefa

Notizia in breve

La Regione ha approvato il finanziamento di 200 milioni di euro per i lavori di ristrutturazione dello stadio Maradona. Il Comune ha ricevuto l'ok ufficiale per avviare i lavori. La candidatura dello stadio per Euro 32 sarà inviata alla Federcalcio e alla Uefa il 31 luglio. La decisione riguarda il piano di finanziamento e le modalità di intervento sull'impianto. Non sono stati comunicati dettagli sul cronoprogramma o sulle tempistiche delle opere.