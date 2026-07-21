La conferenza dei servizi ha approvato il progetto di restyling dello stadio Maradona di Napoli, del valore di 200 milioni di euro. Gli atti relativi al progetto sono stati inviati alla Regione Campania, che entro dieci giorni dovrà concedere il via libera definitivo. Il restyling è finalizzato alla candidatura dell'impianto per Euro 32.

Il progetto è approvato. Gli atti sono stati trasmessi alla Regione Campania. Il progetto di restyling del Maradona è pronto e ha l'ok della Conferenza dei servizi. Nero su bianco, l'annuncio del Comune di Napoli. Manfredi attende ora un riscontro formale da Fico al finanziamento da 200 milioni circa; fondi che dovrebbero arrivare dai Fondi di Sviluppo e Coesione, gli Fsc, da impegnare formalmente entro il 2027. Si vocifera di cifra oscillante tra 180 e 220 milioni di euro, di cui 20 0 30 a carico del Comune di Napoli. Che ha deciso di puntare «comunque» sul Maradona, anche senza il coinvolgimento di Aurelio de Laurentiis, ritenendo lo stadio «un asset fondamentale per la città», per usare le parole del sindaco. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Stadio Maradona di Napoli, da conferenza servizi ok al restyling. Entro 10 giorni via libera della Regione ai lavori da 200 milioni per la candidatura a Euro 32

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Napoli: restyling del Maradona per Euro 2032, l'assalto a Gila e rivoluzione a centrocampo

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