A Napoli sono iniziati i lavori di ristrutturazione dello stadio Diego Armando Maradona, con un investimento di 250 milioni di euro. La proprietà dell’impianto non è coinvolta nel progetto, che vede il Comune come unico finanziatore e responsabile. La ristrutturazione non ha legami con il progetto di costruzione di un nuovo impianto per il 2032, né con la società di calcio locale. I lavori riguardano esclusivamente l’adeguamento e il miglioramento dello stadio esistente.

Lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli si rifà il look ma De Laurentiis non c’entra nulla. Nessun legame con il sogno del nuovo impianto del presidente azzurro, con il Comune che è il solo “giocatore” in quest’opera massiccia di ristrutturazione dell’impianto di Fuorigrotta. Un progetto interessante e dal ricco investimento: 250 milioni di euro. L’obiettivo è ben preciso e svelato da tempo: il sindaco Manfredi vuole che la propria città sia tra le sedi italiane di Euro 2032. Un esborso notevole, in previsione però di una manifestazione internazionale che coinvolgerà Italia e Turchia, generando enormi introiti per le città ospitanti. Chi paga i 250 milioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Stadio Maradona, a Napoli al via i lavori da 250 milioni: chi paga per Euro 2032

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Napoli. Stadio Maradona, via libera ai lavori: si punta agli Europei 2032

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