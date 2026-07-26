Spunta residuato bellico Ordigno emerge nel cantiere della scuola agraria

Da lanazione.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante i lavori nel cantiere di una scuola agraria, è stato trovato un residuato bellico, presumibilmente una piccola bomba risalente alla seconda guerra mondiale. L’ordigno è emerso dal terreno e ha provocato momenti di preoccupazione tra operai e residenti. Sul posto sono arrivati gli artificieri, che hanno messo in sicurezza l’area. La bomba è stata successivamente rimossa e fatta brillare in un luogo sicuro.

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Momenti di apprensione per il ritrovamento di una piccola bomba risalente, con ogni probabilità, alla seconda guerra mondiale, riemersa dal cantiere in corso nei terreni della ‘ scuola agraria ’. L’allarme è scattato attorno alle 13 quando alla centrale operativa della polizia locale è giunta la segnalazione della presenza dell’ ordigno bellico. Il residuato è affiorato nell’area esterna dell’istituto agrario "Patrizi" situato in viale Diaz, alle porte del centro storico, dove sono attualmente in corso gli scavi per la costruzione di un nuovo edificio. Gli agenti, subito intervenuti sul posto, hanno adottato tutte le misure necessarie per la messa in sicurezza della zona, transennando l’area interessata (che è comunque distante dalle abitazioni). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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