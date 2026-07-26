spunta residuato bellico ordigno emerge nel cantiere della scuola agraria

Notizia in breve

Durante i lavori nel cantiere di una scuola agraria, è stato trovato un residuato bellico, presumibilmente una piccola bomba risalente alla seconda guerra mondiale. L’ordigno è emerso dal terreno e ha provocato momenti di preoccupazione tra operai e residenti. Sul posto sono arrivati gli artificieri, che hanno messo in sicurezza l’area. La bomba è stata successivamente rimossa e fatta brillare in un luogo sicuro.