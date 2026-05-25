Ordigno bellico nel campetto della parrocchia il Comune | Condanniamo il gesto volto a creare preoccupazione
Un ordigno bellico è stato trovato nel campetto della parrocchia, nel campo sportivo ‘Bene Comune’. Il Comune ha condannato il gesto, definendolo un atto volto a creare preoccupazione. Si ipotizza che si possa trattare di una ‘bravata’ di pessimo gusto. Non sono stati forniti dettagli su eventuali interventi di bonifica o indagini in corso.
Si tratterebbe forse di una ‘bravata’ di pessimo gusto il ritrovamento di un ordigno bellico presso il campo sportivo ‘Bene Comune’ affidato alla Parrocchia San Michele Arcangelo a Casagiove. E’ quanto fa sapere l’amministrazione comunale dai propri canali social, “dalle prime verifiche. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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