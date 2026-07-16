Un ordigno bellico, risalente presumibilmente alla Seconda guerra mondiale, è stato trovato nel Parco nazionale del Cilento, nel territorio di Piaggine. L’area si trova in località Monte Vivo. La scoperta è stata comunicata alle autorità competenti, che stanno verificando la situazione. Sul posto sono intervenuti gli artificieri per la rimozione e la messa in sicurezza dell’ordigno. La zona è stata temporaneamente evacuata in attesa delle operazioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un ordigno bellico, presumibilmente risalente alla Seconda guerra mondiale, è stato rinvenuto in località Monte Vivo, nel territorio del comune di Piaggine (Salerno), nel Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di una granata riaffiorata dal terreno. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Piaggine, che hanno delimitato l’area e avviato le misure di sicurezza. La Prefettura ha attivato le procedure previste per il ritrovamento di residuati bellici, disponendo l’intervento degli artificieri dell’Esercito. L’ordigno sarà rimosso dal reparto specializzato e successivamente trasferito in un’area idonea per le operazioni di disinnesco e di brillamento controllato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Un ordigno bellico riaffiora dal terreno nel Cilento

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