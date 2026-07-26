In Premier League, alcune maglie mostrano sponsor di scommesse, mentre il Borussia Dortmund espone pubblicità di armi. Anche in Serie A, si sono verificati casi simili. Le aziende che appaiono sui vestiti spesso presentano marchi con provenienze discutibili o eticamente controverse. La presenza di questi sponsor solleva preoccupazioni sulla loro natura e sulle possibili implicazioni per chi li indossa.

Marchi sulle maglie talvolta inopportuni, spesso eticamente discutibili. Sponsor pericolosi per chi li esibisce. Ingannevoli nelle provenienze, infidi nelle derivazioni. Il caso Pirlo - global ambassador per una società di betting russa, la Fonbet - mette a rischio la sua nomina a ct dell’Italia. La questione è diventata politica, certo anche etica. È già successo: vediamo come, vediamo dove e con quali conseguenze. A fine 2025 in Germania destò scandalo un’inchiesta dell’emittente Zdf, la Zweites Deutsches Fernsehen, la televisione pubblica tedesca. La Zdf smascherò l’origine criminale di svariate organizzazioni che utilizzavano le società di scommesse per espandersi nel mondo del calcio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sponsorizzazioni pericolose: le scommesse in Premier, le armi del Dortmund. E anche la Serie A...

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