Il mondo del diving si basa su tre elementi fondamentali: adrenalina, preparazione e consapevolezza. Le attrezzature e i brevetti sono strumenti essenziali per affrontare le sfide di questa attività, mentre la preparazione mentale permette di gestire situazioni impreviste. Le immersioni nelle Maldive, ad esempio, sono soggette a correnti che possono rappresentare un rischio. I professionisti del settore ricordano che, sotto l’acqua, il rischio zero non esiste e bisogna sempre essere pronti a tutto.

Sott’acqua ci sono tre parole chiave: adrenalina, preparazione e consapevolezza. “Devi prevedere che ogni immersione potrebbe essere l’ultima”. I fatti risalenti al 14 maggio sono ben noti a molti. Cinque italiani – Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri – sono morti alle Maldive nel corso di un’immersione subacquea per esplorare un gruppo di grotte intorno ai 50 metri di profondità. Forse in pochi, però, conoscono nel dettaglio la disciplina del diving. “Un’attrezzatura adeguata e un addestramento rigoroso riducono drasticamente i pericoli, ma non li annullano: il rischio zero non esiste ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le attrezzature, i brevetti, la preparazione mentale: come funziona la disciplina del diving. “Le Maldive pericolose per le correnti. Il rischio zero non esiste”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Recuperati i corpi di Gualtieri e Monfalcone alle Maldive, trovate anche le telecamere e le attrezzature: cosa possono svelare sulla tragediaCi sono anche le telecamere GroPro e le attrezzature tra gli oggetti consegnati alle autorità locali da parte dei tre sommozzatori finlandesi, che...

Morti alle Maldive nell'immersione, l'ipotesi incidente e le verifiche su brevetti e permessiContinuano le operazioni per recuperare i corpi dei cinque italiani morti alle Maldive durante un’immersione, intanto si cerca di capire cosa sia...

Cinque sub italiani sono morti alle #Maldive dopo un’immersione in grotta senza brevetti specifici né attrezzature adeguate. L’incidente è avvenuto durante una spedizione scientifica autorizzata dal governo locale. x.com

Recupero dei corpi, tragedia immersione alle Maldive reddit

Tragedia alle Maldive, i sub finlandesi di nuovo nella grotta. Indagini su brevetto 'full cave' e attrezzaturaLa settimana prossima, su disposizione della Procura di Roma, sarà invece eseguita in Italia l’autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, l’uomo che ha guidato l’immersione risultata fatale ... primocanale.it

Italiani morti alle Maldive, attrezzature e brevetti: i punti ancora da chiarireIndagini sugli italiani morti alle Maldive tra permessi, attrezzature e dinamiche dell’immersione: cosa è accaduto nella grotta sommersa e quali responsabilità emergono nella spedizione. notizie.it