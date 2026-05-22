Le attrezzature i brevetti la preparazione mentale | come funziona la disciplina del diving Le Maldive pericolose per le correnti Il rischio zero non esiste

Da ilfattoquotidiano.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo del diving si basa su tre elementi fondamentali: adrenalina, preparazione e consapevolezza. Le attrezzature e i brevetti sono strumenti essenziali per affrontare le sfide di questa attività, mentre la preparazione mentale permette di gestire situazioni impreviste. Le immersioni nelle Maldive, ad esempio, sono soggette a correnti che possono rappresentare un rischio. I professionisti del settore ricordano che, sotto l’acqua, il rischio zero non esiste e bisogna sempre essere pronti a tutto.

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Sott’acqua ci sono tre parole chiave: adrenalina, preparazione e consapevolezza. “Devi prevedere che ogni immersione potrebbe essere l’ultima”. I fatti risalenti al 14 maggio sono ben noti a molti. Cinque italiani – Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri – sono morti alle Maldive nel corso di un’immersione subacquea per esplorare un gruppo di grotte intorno ai 50 metri di profondità. Forse in pochi, però, conoscono nel dettaglio la disciplina del diving. “Un’attrezzatura adeguata e un addestramento rigoroso riducono drasticamente i pericoli, ma non li annullano: il rischio zero non esiste ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Le attrezzature, i brevetti, la preparazione mentale: come funziona la disciplina del diving. “Le Maldive pericolose per le correnti. Il rischio zero non esiste”
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