Traffico di armi e droga tra Scafati e Sarno 23 arresti Le armi arrivavano dalla Croazia | arrestato anche il fornitore

Da fanpage.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Polizia di Stato ha arrestato 23 persone coinvolte in un traffico di armi e droga tra le città di Sarno e Scafati. Le forze dell’ordine hanno scoperto che le armi provenivano dalla Croazia, e tra gli arrestati figura anche il fornitore. L’indagine ha identificato un sodalizio criminale che operava tra le due località, gestendo il traffico illecito di armi e sostanze stupefacenti. Sono stati sequestrati armi, droga e denaro durante le operazioni.

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Una vasta operazione della Polizia di Stato ha portato alla scoperta di un sodalizio criminale attivo tra Sarno e Scafati e dedito al traffico di droga e armi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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