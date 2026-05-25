Traffico di armi e droga tra Scafati e Sarno 23 arresti Le armi arrivavano dalla Croazia | arrestato anche il fornitore

La Polizia di Stato ha arrestato 23 persone coinvolte in un traffico di armi e droga tra le città di Sarno e Scafati. Le forze dell’ordine hanno scoperto che le armi provenivano dalla Croazia, e tra gli arrestati figura anche il fornitore. L’indagine ha identificato un sodalizio criminale che operava tra le due località, gestendo il traffico illecito di armi e sostanze stupefacenti. Sono stati sequestrati armi, droga e denaro durante le operazioni.

Una vasta operazione della Polizia di Stato ha portato alla scoperta di un sodalizio criminale attivo tra Sarno e Scafati e dedito al traffico di droga e armi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Droga, 23 arresti tra Italia e Croazia: gruppo gestiva spaccio a Sarno

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A Salerno 23 persone sono state arrestate, 4 ai domiciliari, responsabili di traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsioni, consumate e tentate, introduzione nello Stato italiano di armi da guerra o tipo guerra poliziadistato.it/articolo/166a1… #esse x.com

Perché non si riesce a rendere legale la cannabis? reddit

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