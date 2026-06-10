Il tratto del fiume Po che attraversa la provincia di Pavia è stato inserito nella lista dei Patrimoni dell’umanità dall’Unesco. Otto comuni della zona sono stati inclusi nella Riserva di biosfera riconosciuta dall'organizzazione. La decisione è stata annunciata oggi e riguarda un’area specifica del fiume e delle sue aree circostanti. L’iscrizione all’Unesco attribuisce al tratto del Po un riconoscimento ufficiale a livello internazionale.

Pavia, 10 giugno 2026 – Il tratto del fiume Po che attraversa la provincia di Pavia ha ottenuto un importante riconoscimento internazionale. L'Unesco ha ufficialmente ampliato la Riserva di biosfera "Po Grande" includendo otto nuovi comuni pavesi: Campospinoso Albaredo, Belgioioso, San Cipriano Po, Spessa, Portalbera, Arena Po, San Zenone al Po e Zerbo. La decisione è stata ratificata durante i lavori del Consiglio Internazionale MaB che si sono svolti in Paraguay e porta maggiore tutela per l'ecosistema fluviale e la comunità locale. Un percorso dal 2019. L'ampliamento fa parte di un più ampio riconoscimento che ha riguardato complessivamente 19 nuovi territori lungo il bacino del Po, frutto di un percorso avviato nel 2019 e coordinato dall'Autorità distrettuale del fiume Po con il supporto tecnico e istituzionale locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il tratto pavese del Po diventa patrimonio Unesco: otto comuni entrano nella Riserva di biosfera

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