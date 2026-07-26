Oggi scriviamo una pagina storica | i teatri condominiali del centro Italia entrano nel Patrimonio mondiale dell’Unesco

I teatri condominiali del XVIII e XIX secolo nelle regioni centrali italiane sono stati inseriti nel Patrimonio mondiale dell’UNESCO. La decisione è stata annunciata oggi da un rappresentante del Ministero della cultura. Questi edifici, caratterizzati da strutture condivise e funzionalità teatrali, sono stati riconosciuti per il loro valore storico e architettonico. La loro inclusione nel patrimonio mondiale rappresenta un riconoscimento internazionale di questa tipologia di teatro.

I teatri condominiali del XVIII e XIX secolo dell’Italia centrale saranno Patrimonio mondiale dell’UNESCO. Lo ha comunicato il Ministro della cultura Alessandro Giuli che, dicendo di accogliere “con orgoglio e soddisfazione” la decisione del Comitato del Patrimonio mondiale dell’UNESCO riunitosi per la 48ª sessione a Busan, in Corea del Sud, dal 19 al 29 luglio 2026. Il riconoscimento porta a 62 il numero dei siti italiani iscritti nella Lista UNESCO, consolidando il primato dell’Italia per numero di beni riconosciuti. La storia dell’architettura e del teatro come istituzione sociale e culturale deve molto ai teatri condominiali all’italiana, nati dalla partecipazione diretta dei cittadini che ne erano co-proprietari, co-gestori e naturalmente fruitori, con un impatto diretto sullo sviluppo della vita culturale e sociale dei territori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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