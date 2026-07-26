Leonardo Spinazzola ha parlato dei primi giorni di allenamento con il nuovo allenatore, evidenziando un cambiamento rispetto alle esperienze precedenti. Ha menzionato che il metodo di lavoro è diverso e ha fatto riferimento a un aspetto del ritiro che trova poco divertente. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle specifiche differenze o sui motivi per cui l’aspetto del ritiro non sia considerato piacevole.

Leonardo Spinazzola ha tracciato un bilancio dei primi giorni sotto Massimiliano Allegri, rivelando un cambio netto nel metodo di lavoro rispetto al passato. Spinazzola e il nuovo Napoli: l’intensità al posto della tattica astratta. Le dichiarazioni al TGR Campania della RAI disegnano un quadro preciso della filosofia di Allegri. “Con Allegri facciamo meno tattica e più intensità con la palla, anche se oggi, a secco, abbiamo lavorato molto. La tattica la studiamo nel video”, Ha spiegato il laterale. L’accento sulla riduzione del lavoro puramente teorico in favore della pratica sul terreno di gioco rappresenta una differenza sostanziale rispetto ai metodi precedenti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Spinazzola commenta Allegri: “Vi svelo la più grande differenza dal passato. Ritiro? C’è un aspetto mai divertente”

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| Spinazzola a @TgrRaiCampania: Con Allegri facciamo meno tattica e più intensità con la palla anche se oggi, a secco, abbiamo lavorato molto. La tattica la studiamo nel video. Il ritiro per me non è mai divertente, devi sempre lavorare e metterti al passo. x.com

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