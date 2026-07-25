Il capitano del Napoli ha commentato il rapporto con l’attuale allenatore Allegri, sottolineando un approccio positivo e metodi di lavoro differenti rispetto al passato. Ha anche espresso soddisfazione per la presenza dell’allenatore, senza approfondire ulteriori dettagli. Non sono stati forniti commenti specifici su altri aspetti o confronti diretti con il precedente tecnico.

Di Lorenzo si è soffermato sul rapporto con il nuovo allenatore Allegri, spiegando una differenza importante con l’ex mister azzurro Conte. Il capitano del Napoli parla di un approccio positivo, con metodi di lavoro diversi rispetto al passato. Di Lorenzo: “Approccio positivo con Allegri. Rispetto a Conte.”. Nella conferenza stampa di oggi, capitan Di Lorenzo ha commentato in modo positivo l’impatto del nuovo allenatore Massimiliano Allegri: “Ci stiamo conoscendo con il nuovo allenatore, l’approccio è stato positivo. Sicuramente è un allenatore con una grande personalità e molto esperto. Siamo contenti di averlo come nostro allenatore, ci siamo messi subito a disposizione e stiamo man mano conoscendo sempre di più le sue richieste. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Di Lorenzo e Allegri: “Siamo contenti di averlo. Vi svelo le differenze con Conte”

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