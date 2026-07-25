Il capitano del Napoli ha dichiarato di essere soddisfatto della presenza di Allegri come allenatore, sottolineando un approccio positivo e metodi di lavoro differenti rispetto a quelli adottati in passato. Ha anche accennato a una differenza significativa con l’ex allenatore, Conte, senza fornire dettagli specifici. La conversazione si è concentrata sulle percezioni del gruppo riguardo alla nuova guida tecnica e alle differenze nel metodo di allenamento.

Di Lorenzo si è soffermato sul rapporto con il nuovo allenatore Allegri, spiegando una differenza importante con l’ex mister azzurro Conte. Il capitano del Napoli parla di un approccio positivo, con metodi di lavoro diversi rispetto al passato. Di Lorenzo: “Approccio positivo con Allegri. Rispetto a Conte.”. Nella conferenza stampa di oggi, capitan Di Lorenzo ha commentato in modo positivo l’impatto del nuovo allenatore Massimiliano Allegri: “Ci stiamo conoscendo con il nuovo allenatore, l’approccio è stato positivo. Sicuramente è un allenatore con una grande personalità e molto esperto. Siamo contenti di averlo come nostro allenatore, ci siamo messi subito a disposizione e stiamo man mano conoscendo sempre di più le sue richieste. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Di Lorenzo su Allegri: “Siamo contenti di averlo. Vi svelo le differenze con Conte”

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