Spari nel cimitero di Torre Annunziata ferita una donna | uomo barricato
Nel cimitero di Torre Annunziata si sono verificati spari che hanno ferito una donna. Un uomo ha aperto il fuoco e si è barricato in un’area del camposanto. La donna è stata raggiunta da colpi, mentre l’uomo si è rifugiato in un edificio del luogo. Sono intervenuti le forze dell’ordine, che hanno circondato la zona. Non ci sono dettagli su eventuali arresti o sulle condizioni della donna. La scena rimane sotto controllo.
Paura e sangue al cimitero di Torre Annunziata. Una donna sarebbe rimasta ferita dopo una sparatoria avvenuta all'interno della terra sacra. L'uomo che ha esploso alcuni colpi di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Spari nel cimitero di Torre Annunziata, ferita una donna: uomo barricato
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