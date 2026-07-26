Spari nel cimitero di Torre Annunziata ferita una donna | uomo barricato

Da ilmattino.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel cimitero di Torre Annunziata si sono verificati spari che hanno ferito una donna. Un uomo ha aperto il fuoco e si è barricato in un’area del camposanto. La donna è stata raggiunta da colpi, mentre l’uomo si è rifugiato in un edificio del luogo. Sono intervenuti le forze dell’ordine, che hanno circondato la zona. Non ci sono dettagli su eventuali arresti o sulle condizioni della donna. La scena rimane sotto controllo.

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