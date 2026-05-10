Foggia spari nel parcheggio di un supermercato | ferita una donna

Da foggiatoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel tardo pomeriggio di domenica 10 maggio, nel parcheggio di un supermercato in via Ugo Iarussi a Foggia, si sono verificati degli spari. Durante l'incidente, una donna è rimasta ferita. L'episodio si è inserito in un clima di tensione che ha coinvolto la zona, con diverse persone presenti nel momento dei fatti. La dinamica e le cause dell'accaduto sono oggetto di indagine da parte delle forze dell'ordine.

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Clima di guerriglia e da far west a Foggia, per l'ennesimo grave episodio avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 10 maggio, in via Ugo Iarussi, nel parcheggio del Penny Market di via San Severo.Per cause ancora in corso d'accertamento, verosimilmente all'esito di un litigio tra soggetti che.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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