Foggia spari nel parcheggio di un supermercato | ferita una donna

Nel tardo pomeriggio di domenica 10 maggio, nel parcheggio di un supermercato in via Ugo Iarussi a Foggia, si sono verificati degli spari. Durante l'incidente, una donna è rimasta ferita. L'episodio si è inserito in un clima di tensione che ha coinvolto la zona, con diverse persone presenti nel momento dei fatti. La dinamica e le cause dell'accaduto sono oggetto di indagine da parte delle forze dell'ordine.

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