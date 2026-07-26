Una donna è rimasta ferita durante una sparatoria nel cimitero di Torre Annunziata. Sul posto sono arrivati immediatamente le forze dell’ordine, che hanno trovato un uomo barricato all’interno del sito. La situazione è ancora in corso di gestione, con l’uomo ancora dentro il cimitero. Non si conoscono ancora le cause dell’accaduto né le condizioni della donna colpita. La polizia sta indagando sui fatti e sulla dinamica dell’incidente.

Paura e sangue al cimitero di Torre Annunziata. Una donna sarebbe rimasta ferita dopo una sparatoria avvenuta all'interno della terra sacra. L'uomo che ha esploso alcuni colpi di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Spari nel cimitero di Torre Annunziata, ferita una donna: forze dell'ordine sul posto, uomo barricato

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