Spari nel cimitero di Torre Annunziata ferita una donna | preso uomo che si era barricato
Nel cimitero di Torre Annunziata, una donna è stata colpita alla gamba durante una sparatoria. Un uomo si è barricato in un'area del camposanto e ha aperto il fuoco. Le forze dell'ordine hanno circondato il luogo e hanno arrestato il sospetto. La vittima è stata soccorsa sul posto e trasportata in ospedale. La scena si è svolta tra paura e confusione, con residenti e visitatori che hanno cercato di mettersi in sicurezza.
Paura e sangue al cimitero di Torre Annunziata. Una donna è rimasta ferita alla gamba dopo una sparatoria avvenuta all'interno della terra sacra. L'uomo che ha esploso alcuni. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Spari nel cimitero di Torre Annunziata, ferita una donna: uomo barricato
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