Spari nel cimitero di Torre Annunziata ferita una donna | preso uomo che si era barricato

Notizia in breve

Nel cimitero di Torre Annunziata, una donna è stata colpita alla gamba durante una sparatoria. Un uomo si è barricato in un'area del camposanto e ha aperto il fuoco. Le forze dell'ordine hanno circondato il luogo e hanno arrestato il sospetto. La vittima è stata soccorsa sul posto e trasportata in ospedale. La scena si è svolta tra paura e confusione, con residenti e visitatori che hanno cercato di mettersi in sicurezza.