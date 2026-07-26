Spari nel cimitero di Torre Annunziata ferita una donna | preso l' ex compagno Voleva ucciderla

Da ilmattino.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo ha aperto il fuoco in un cimitero di Torre Annunziata, ferendo una donna alla gamba. Dopo aver sparato, si è barricato all’interno dell’area per diversi minuti. La polizia ha arrestato l’uomo, ritenuto responsabile dell’aggressione. La donna ferita è stata trasportata in ospedale, le sue condizioni non sono state rese note. L’episodio si è verificato all’interno di un’area sacra, causando paura tra i presenti.

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Paura e sangue al cimitero di Torre Annunziata. Una donna è rimasta ferita alla gamba dopo una sparatoria avvenuta all'interno della terra sacra. L'uomo che ha esploso alcuni colpi di pistola e per diversi minuti si è barricato all'interno dell'area. Sul posto polizia e carabinieri che lo hanno preso e stanno ricostruendo quanto è accaduto. L'ipotesi emersa è che l'uomo volesse uccidere la ex moglie. La vittima, vigile, è all'ospedale di Boscotrecase. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

spari nel cimitero di torre annunziata ferita una donna preso l ex compagno voleva ucciderla
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Spari nel cimitero di Torre Annunziata, ferita una donna: uomo barricato

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