Auto piomba sui pedoni nel centro di Modena ci sono feriti | sul posto forze dell'ordine e soccorritori

Da fanpage.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato nel centro di Modena quando un’auto ha investito alcuni pedoni. Sul luogo sono arrivati immediatamente i soccorritori e le forze dell’ordine. Sono stati soccorsi diversi feriti, alcuni dei quali si trovano in condizioni gravi. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità competenti.

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Un'auto ha travolto diversi pedoni nel centro di Modena. Ci sarebbero diversi feriti, alcuni gravi. Sul posto sono intervenuti soccorritori e forze dell’ordine. L'uomo a bordo si è dato alla fuga a piedi ferendo con un coltello una persona che gli si era lanciata addosso per fermarlo, poi è stato bloccato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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