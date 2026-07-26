Spara alla ex moglie nel cimitero di Torre Annunziata poi si barrica in una cappella | donna ferita a una gamba

Un uomo ha sparato più colpi di arma da fuoco contro l’ex moglie nel cimitero di Torre Annunziata, ferendola a una gamba. Dopo l’episodio, si è barricato in una cappella. La donna è stata soccorsa sul posto, mentre le forze dell’ordine hanno circondato la zona. Non ci sono dettagli su eventuali altri feriti o sul motivo dell’aggressione. La situazione resta sotto controllo.

Un uomo avrebbe sparato diversi colpi di arma da fuoco contro la ex moglie che si trovava nel cimitero di Torre Annunziata per una visita ai parenti defunti. Un colpo avrebbe raggiunto la donna ferendola a una gamba. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo è stato fermato dalle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Spara all'ex moglie al cimitero di Torre Annunziata poi si barrica in una cappella. La donna è ferita, l'uomo bloccato dalla poliziaUn uomo ha seguito l'ex moglie nel cimitero di Torre Annunziata e le ha sparato mentre si trovava tra le tombe.

Spari nel cimitero di Torre Annunziata, ferita una donna: preso uomo che si era barricatoNel cimitero di Torre Annunziata, una donna è stata colpita alla gamba durante una sparatoria.

Si parla di: Damiano David e Dove Cameron, il matrimonio si avvicina: affisse le pubblicazioni al Comune di Roma.

Spara alla ex moglie nel cimitero di Torre Annunziata, poi si barrica in una cappella: donna ferita a una gambaUn uomo avrebbe sparato diversi colpi di arma da fuoco contro la ex moglie che si trovava nel cimitero di Torre Annunziata per una visita ai parenti defunti ... fanpage.it

Spara e ferisce la ex moglie alle gambe nel cimitero di Torre Annunziata: bloccato dalla poliziaSul posto la polizia, un negoziatore cerca di convincere l’uomo a consegnarsi permettendo di prestare le cure alla donna ... napoli.repubblica.it