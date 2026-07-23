Da inizio luglio, la Juventus ha acquistato solo due giocatori, Jeff Ekhator e Zeki Celik, sotto la guida di dirigenti esterni. La campagna di mercato ha registrato pochi rinforzi e numerosi esuberi, senza ulteriori acquisti in corso. Intanto, l’allenatore si è mostrato nervoso, dichiarando che rimarrà in squadra mentre altri potrebbero andarsene. La situazione complessiva evidenzia difficoltà nel rafforzare la rosa e nel gestire le partenze.

Jeff Ekhator e Zeki Celik. Sono questi gli unici arrivi in casa Juventus dall’1 luglio a oggi portati a termine da Giovanni Carnevali e Ricky Massara, dirigenti a cui i bianconeri si sono affidati per un nuovo corso. Un 20enne del Genoa (di grande prospettiva, ma sicuramente non arrivato per fare il titolare) e uno svincolato dalla Roma. Due nuovi arrivi validi, certamente, ma non è ciò che Spalletti si aspettava a questo punto dell’estate. Tra un mese comincia il campionato di Serie A – la Juventus farà il suo esordio il 23 agosto contro il Frosinone – e Luciano Spalletti sta allenando una squadra che non è la sua. Per vari motivi: nella sfida che si gioca sabato contro lo Standard Liegi ci saranno solo tre titolari ( Locatelli, Cambiaso, Kalulu ), quattro se si conta uno tra Kelly e Celik. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Juve, il calciomercato non decolla: pochi rinforzi, tanti esuberi e il caso Kolo Muani. Spalletti è nervoso: “Io rimango qui, molti di voi no”

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